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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين كليات جامعة طنطا والمدارس

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تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، يرافقه اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد مدير الأمن واللواء هشام والي مدير إدارة مرور الغربية والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم المرافق خدمات تأمين كليات جامعة طنطا والمدارس.

وشدد مدير الأمن على سرعة رفع كل الإشغالات والأكشاك المخالفة والسيارات المنتظرة والقمامة المتواجدة بجوار أسوار الكليات والمدارس.

كما قام مدير الأمن بالإشراف علي الحملة المكبرة بمدينة طنطا (مرافق – مرور – بحث جنائى) وقام مدير الأمن بتوعية الضباط والقوات بالظروف الأمنية الراهنة والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر في التعامل مع المترددين على الكليات والمدارس وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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