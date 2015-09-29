محافظ الشرقية يأمر بتشكيل لجنة لبحث أسباب تأخر صيانة مدارس ديرب نجم

كلف الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، مديرية التربية والتعليم، بتشكيل لجنة لبحث أسباب تأخر أعمال الصيانة في بعض مدارس ديرب نجم.

وطلب المحافظ بإجراء حصر عاجل للمدارس التى لم تتم بها أعمال صيانة ومعرفة أسباب تأخر أعمال الصيانة في بعض المدارس لمجازاة المتسبب واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

كان محافظ الشرقية رصد خلال جولة تفقدية شكوى من عدم صيانة بعض المدارس بإدارة ديرب نجم التعليمية.

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