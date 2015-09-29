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مسابقة لطلاب وطالبات مدارس السويس عن ملحمة المقاومة الشعبية

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مسابقة لطلاب وطالبات مدارس السويس عن ملحمة المقاومة الشعبية مسابقة لطلاب وطالبات مدارس السويس عن ملحمة المقاومة الشعبية
كلف اللواء العربى السروى محافظ السويس عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم بتنظيم مسابقة لأفضل موضوع تعبير على مستوى مدارس السويس عن "ملحمة المقاومة الشعبية بالسويس فى 24 أكتوبر 1973" لتعريف أبناء وشباب السويس الذين لم يعاصروا حرب أكتوبر 1973 بدور المقاومة الشعبية فى الدفاع عن السويس وقهر العدو الإسرائيلى، على أن تتم مشاركة جميع طلاب وطالبات مدارس السويس بجميع المراحل المختلفة.

ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين عن كل مرحلة لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير بواسطة المحافظ بعد الانتهاء من احتفالات 24 أكتوبر 2015.

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مصر 365