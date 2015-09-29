ضبط تشكيل عصابى بحوزته كيلو هيروين بقسم أول طنطا

تمكن النقيب محمود عبد الجواد، معاون مباحث قسم أول طنطا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين وربة منزل تخصصوا فى تجارة المواد المخدرة وبحوزتهم كيلو هيروين أثناء استقلالهم سيارة ملاكى بدائرة القسم.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن النقيب محمود عبد الجواد، معاون مباحث قسم أول طنطا، والقوة المرافقة له، من ضبط كل من "منى.ف.ع.ح"، 21 سنة، ربة منزل، "محمد.ع.م.ش"، 19سنة، عاطل، "محمد.ع.ح.س"، 21 سنة، عاطل، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تجارة المواد المخدرة أثناء استقلالهم السيارة رقم 7862 ع ب ص، وبحوزتهم (36) كيسًا كبير الحجم لمخدر الهيروين، و(80) تذكرة من مخدر الهيروين تزن كيلوجرامًا، ومبلغ 2000 جنيه. تحرر المحضر 19773 جنايات قسم أول طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.