إعدام كميات من اللحوم الفاسدة وتحرير 44 محضرا للمخالفين بالفيوم

تمكنت حملات مفتشى الأغذية بمديرية الصحة بالفيوم من ضبط أغذية منتهية الصلاحية فى حملات تحت إشراف الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بناحية أبشواى والعجميين وأبوكساة وكفرعبود على مدار يومين.

حيث تمكن مفتشو الأغذية خلال الحملات من غلق مخبز ومطعم سياحى بدون ترخيص وبهما نقص فى الاشتراطات الصحية وضبط أغذية منتهية الصلاحية، وسحب عدد 60 عينة أغذية ولحوم ومنتجاتها من المحلات لإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وتحرير عدد 35 محضرا لعدم الحصول على شهادات صحية وعدد 19 محضرا لعدم استيفاء المحلات للاشتراطات الصحية ومحاضر أوعية غير نظيفة وأغذية محظور بيعها مع الباعة الجائلين وتحرير محاضر لعرض مثلجات بدون ترخيص وإدارة محلات بدون ترخيض كما تم إعدام 270 كيلو من اللحوم والأغذية التالفة ومنتهية الصلاحية.



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