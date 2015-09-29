أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إعدام كميات من اللحوم الفاسدة وتحرير 44 محضرا للمخالفين بالفيوم

Google+ Print
إعدام كميات من اللحوم الفاسدة وتحرير 44 محضرا للمخالفين بالفيوم إعدام كميات من اللحوم الفاسدة وتحرير 44 محضرا للمخالفين بالفيوم
تمكنت حملات مفتشى الأغذية بمديرية الصحة بالفيوم من ضبط أغذية منتهية الصلاحية فى حملات تحت إشراف الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بناحية أبشواى والعجميين وأبوكساة وكفرعبود على مدار يومين.

حيث تمكن مفتشو الأغذية خلال الحملات من غلق مخبز ومطعم سياحى بدون ترخيص وبهما نقص فى الاشتراطات الصحية وضبط أغذية منتهية الصلاحية، وسحب عدد 60 عينة أغذية ولحوم ومنتجاتها من المحلات لإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وتحرير عدد 35 محضرا لعدم الحصول على شهادات صحية وعدد 19 محضرا لعدم استيفاء المحلات للاشتراطات الصحية ومحاضر أوعية غير نظيفة وأغذية محظور بيعها مع الباعة الجائلين وتحرير محاضر لعرض مثلجات بدون ترخيص وإدارة محلات بدون ترخيض كما تم إعدام 270 كيلو من اللحوم والأغذية التالفة ومنتهية الصلاحية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365