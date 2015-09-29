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السجن 5 سنوات مع الشغل لطبيب تجميل تسبب فى وفاة سيدة بالخطأ بمدينة نصر

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السجن 5 سنوات مع الشغل لطبيب تجميل تسبب فى وفاة سيدة بالخطأ بمدينة نصر السجن 5 سنوات مع الشغل لطبيب تجميل تسبب فى وفاة سيدة بالخطأ بمدينة نصر
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بمعاقبة طبيب تجميل بالسجن 5 سنوات مع الشغل، وطبيب تخدير بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة الإهمال الطبى والقتل الخطأ، بعدما تسببا فى وفاة سيدة ليبية داخل مركز التجميل الذى يمتلكه المتهم الأول بمدينة نصر لإجراء عملية شفط دهون وإلقاء جثتها بمنطقة صحراوية بالتجمع الخامس للتخلص منها.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق درة، وأمانة سر محمد المصرى، وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، قد قضت سابقًا بحبس المتهمين 5 سنوات، حيث أدلى طبيب التجميل مجدى رمضان، باعترافات تفصيلية للمحكمة بأنه فوجئ بوفاة مريضة، ليبية الجنسية، أثناء إجراء عملية شفط دهون لها، واستدعى طبيب التخدير لمساعدته فى نقل المريضة "المتوفاة"، ورفضت المستشفيات استقبالها، ولكنه أقر أنه كان على علم بوفاتها على أمل أن يتم إنعاشها .

وأضاف أنه أصيب بانهيار عصبى بسبب وجود الجثة فى سيارته، وقاده تفكيره إلى إلقائها فى الشارع على أمل أن يراها المواطنون فينقلونها للمستشفى.

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مصر 365