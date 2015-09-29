بوفون يفاجيء الجميع: انتقالي للدوري الإنجليزي وارد

تسديدة غير متوقعة من مروان تاج جناح النجم الساحلي من وضع الثبات انتهت بصاروخ رائع في شباك أحمد الشناوي حارس الزمالك. اللاعب المميز يحكي كيف سجل هدفه لـFilGoal.com.

مروان تاج الذي يلعب في مركزي الظهير والجناح الأيسر، سجل هدفين للنجم ضمن الفوز الكبير على الزمالك 5-1 في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

الهدف كان مبهرا بسبب وضعية تاج وقت التسديد، فلاعب النجم سدد بيسراه الكرة على الطائر من خارج منطقة الجزاء وقدمه الأخرى ثابتة على الأرض. الكرة خرجت بشكل يبدو ضعيفا ولكنها في النهاية سكنت شباك الزمالك بشكل جميل.

وكل ما يلي على لسان صاحب الهدف الصاروخي ..

"أنا مميز في التسديد من مسافات بعيدة. أتدرب على ذلك بشكل دائم".

"اتخذت قرار التسديد فور خروج الكرة من قدم زميلي بغداد بونجاح، فهو هيأ لي الكرة ولم انتظر طويلا لأن مدافع الزمالك كان يضغط علي لقطع الكرة".

"كنت أسدد ولا أشتت الكرة. كنت أريدها أن تذهب إلى المرمى، ولكن لتسكن الشباك؟ لأكون صادقا معك لم أتوقع أن تنتهي بهدف جميل كما حدث".

"الكرة خرجت من قدمي بشكل يوحي أنها ضعيفة وستذهب سهلة في يد حارس الزمالك، ولكن الحقيقة أنني لعبتها بطريقتي لتزيد سرعتها وقوتها في الهواء. وبتوفيق من الله سكنت الشباك".

"بصراحة، لست معتادا أن أسجل بهذه الطريقة كثيرا".