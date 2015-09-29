تقرير في الجول - نيمار يغيب عن البرازيل في كأس العالم العسكري

تذكرون هدف عبد الحميد بسيوني في اليونان بنهائي كأس العالم العسكري والفرحة التي دبت في قلوب المصريين وقتها بما أن البطولة تدعى "كأس العالم"؟ حسنا. هذه ليست البطولة التي سيشارك فيها أحمد توفيق ورفاقه من المستدعين هذه المرة للمنتخب.

يظن الجميع أن منتخب مصر العسكري سيشارك في كأس العالم، لكن الحقيقة ليست كذلك.

منتخب مصر سافر إلى مدينة "ميونج يونج" الكورية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية العسكرية التي نشترك فيها ببعثة تضم 80 لاعبا مصريا مقسمين على 8 لعبات مختلفة.

مصر فازت بالبطولة 5 مرات، متفوقة على البرازيل وإنجلترا وغيرهما من القوى العظمى في كرة القدم. لماذا؟ لأننا نلعب البطولة بهدف مختلف عن العالم. أو هذا ما يتضح من هذا تقرير FilGoal.com.

الهدف من البطولة

يصف المنظمون البطولة كما يلي: "المجلس الدولي للرياضة العسكرية يقيم تلك البطولة لـ134 دولة عضوة".

ويضيف المنظمون في بيانهم لانطلاق البطولة "ربما تقابلت جيوش تلك الدول من قبل في ميدان الحرب، الآن هم يلتقون في ميدان الرياضة".

ويتابع البيان "هدفنا هو السلام العالمي وتجميع قوات جيوش العالم. وشعارنا هو الصداقة عبر الرياضة".

إذن دورة الألعاب العسكرية الدولية بطولة تنشيطية هدفها الأساسي هو أداء الجنود حول العالم للرياضة للترفيه فيما بينهم ولإقامة علاقات قوية بين الجيوش وقادتهم.

فلا يمكن للبرازيل أن تستدعي نيمار ورفاقه لخوض تلك البطولة.

نجوم المنتخب

لكن في الوقت نفسه يختلف الحال في مصر التي تصطحب للبطولة لاعبين محترفين، منهم من هو ملتزم مع ناديه حاليا مثل أحمد توفيق.

فلم يختلف اثنان من بين عشرات المحللين يتقدمهم نبيل معلول المدير الفني التونسي الشهير وصولا لمرتضى منصور رئيس الزمالك على تأثير غياب أحمد توفيق عن فريقه.

فهذا الغياب لعب دورا في نتيجة مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام النجم الساحلي والتي انتهت بفوز عملاق سوسة بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم للزمالك.

توفيق لم يكن مصابا أو موقوفا بل كان في طريقه لكوريا الجنوبية حيث سيلعب مع المنتخب المصري العسكري في دورة الألعاب العسكرية رفقة لفيف من نجوم الدوري المصري.

وهذا اللفيف يضم من نجوم الكرة المصرية إبراهيم صلاح وأحمد تمساح وعلاء علي وأحمد شديد قناوي وحسام باولو ومحمد عواد ورامي صبري ومحمود عزت وعمرو الحلواني.

رد اتحاد الكرة

دورة الألعاب الدولية العسكرية بطولة غير معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولكنها تابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية “IMSC”.

فماذا كان رد اتحاد الكرة عن ذلك خاصة وأن أغلب اللاعبين المنضمين لقائمة الفراعنة يأتون من أندية تابعة لمنظومة الرئيس جمال علام؟

"صحيح أن البطولة ليست تحت مظلة الفيفا لكنها مسابقة معترف بها دوليا".. هكذا قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ردا على سؤال FilGoal.com.

وتابع جمال علام لـFilGoal.com "لذلك يحق للمنتخب العسكري استدعاء لاعبين للمشاركة في تلك البطولة، خاصة وأن القانون يكفل ذلك"

ونادي الزمالك الأكثر تضررا من البطولة كان له رأي أيضا في القصة على لسان رئيسه مرتضى منصور الذي صرح "ضحينا بلاعبينا المهمين في خط الوسط بنفس راضية لتمثيل منتخب مصر العسكري وإظهار الجيش في مظهر لائق".