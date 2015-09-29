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مستشار شيخ الأزهر يصل الشرقية لمناقشة أزمة ضم المعاهد

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مستشار شيخ الأزهر يصل الشرقية لمناقشة أزمة ضم المعاهد مستشار شيخ الأزهر يصل الشرقية لمناقشة أزمة ضم المعاهد
وصل لديوان المنطقة المركزية لمشيخة الأزهر بالشرقية، الشيخ جلال قريطم مستشار شيخ الأزهر.

ويعقد مستشار شيخ الأزهر الآن اجتماعا مغلقا مع السيد سراج رئيس المنطقة بالمحافظة، وقيادات الأزهر، لمناقشة أزمة امتناع الطلاب عن الدراسة بسبب قرار ضم المعاهد وإلغاء البعض الآخر لانخفاض الكثافة العددية.

يشار إلى أن محافظة الشرقية تشهد أزمة كبرى وصلت لذروتها هذا العام، بسبب تحويلات الطلاب من الأزهر للتعليم العام، والذى تسبب فى انخفاض الأعداد بصورة كبيرة، حيث وصلت قوة بعض المعاهد إلى 50 طالبا بالمراحل المختلفة، وإلى أقل من 15 طالبا فى الفصل الواحد، مما استدعى ضم تلك المعاهد والذى تسبب فى أزمة.

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مصر 365