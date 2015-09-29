حوار في الجول – فييرا يتحدث عن الأهلي.. ولماذا خسر الزمالك بالخمسة

ما بين أسباب خسارة الزمالك الثقيلة في الكونفدرالية وهل يوافق على تدريب الأهلي في حالة حدوث مفاوضات معه و"حبه الشديد" للجماهير المصرية يأتي حوار FilGoal.com مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا.

فييرا تألق في بداية رحلته مع التدريب في الأراضي المغربية بعد أن قضى أكثر من 8 سنوات هناك. قبل أن يكتب التاريخ بقيادة منتخب العراق للتتويج بكأس آسيا.

بعدها قاد فييرا الزمالك لمدة عام بداية من أغسطس 2012 وظهر معه الزمالك بشكل جيد جدا على الرغم من ظروف توقف الكرة المصرية. ليرحل بعدها إلى الكويت.

الزمالك جمع ثنائية الدوري والكأس المحلية لأول مرة منذ 27 عاما. ولكنه تلقى هزيمة ثقيلة 5-1 أمام النجم الساحلي. فلماذا حدث ذلك؟

الأهلي هو الأخر خسر أمام أورلاندو بايرتس في نصف نهائي الكونفدرالية. فلماذا حدث ذلك؟ وما حقيقة المفاوضات بينه وبين الأهلي؟

FilGoal.com تواصل مع صاحب الـ62 عاما ليُجيب عن كل تلك الأسئلة وأكثر في حوار مطول. وكل ما يلي على لسان المدير الفني الأسبق للزمالك ومنتخب العراق.

فييرا في مصر من جديد؟

"لما لا. أنا أحب مصر ويسرني ذلك".

"مصر أعطت لي الكثير من قبل وكنت سعيدا بالفترة التي قضتها في مصر".

"بالتأكيد يسرني ويشرفي العودة إليها من جديد في حالة توافر فرصة لذلك".

مفاوضات مع الأهلي؟

"لا. لا يوجد بيني وبين الأهلي أي مفاوضات".

"في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء".

"ولكن كانت هنالك مفاوضات من قبل بيني وبين الأهلي بعد رحيل خوان كارلوس جاريدو".

"وقتها حدثت بالفعل مفاوضات معي من جانب هيثم عرابي".

"ولكن في الأخير لم تتم الصفقة".

الأهلي فقط؟

"الزمالك أيضا أراد ذلك".

"حدثت مفاوضات بيني وبين الزمالك قبل تولي جوزفالدو فيريرا تدريب الفريق الأبيض".

"كانت هناك محادثات وجلسة بيني وبين مسؤولي الفريق".

"ولكن في النهاية لم يتم الأمر أيضا".

"بعد مفاوضات الأهلي هنالك 3 أندية تحدث معي أيضا".

"الإسماعيلي والاتحاد السكندري وسموحة".

"وحدثت مفاوضات بيني وبينهم ولكن في النهاية لم يتم الاتفاق ولم يتم إكمال التعاقد".

هل توافق على تدريب الأهلي في حالة عودة المفاوضات الأن؟

"أنا شخص محترف. والتدريب مهنتي وعملي".

"ومن أجل خوض مهمة تدريب أي فريق أو منتخب أنظر إلى طموحاتي وطموحات الفريق أو المنتخب الذي يريد ضمي".

"الطموح أمر مهم للغاية".

"وأن يكون العرض مناسب لكلا الطرفين. أنا مستعد للحديث مع أي فريق أو أي منتخب".

"أنا شخص محترف وأحترم الجميع".

"ومعنى أن يتواصل معي فريق ما لتولي مسؤولية التدريب، فهو يثق بي ويحتاج إلى خدماتي وقتها سأقدم كل شيء لأكن عند حسن ظن تلك الثقة".

الجماهير في مصر

"الجماهير المصرية رائعة بكل ما تحمله الكلمة".

"لديهم الشغف الكبير والحب والعشق لأنديتهم".

"جماهير الأهلي جماهير الزمالك جماهير الأسماعيلي وغيرهم. جميعهم لديهم نفس الحب والعشق لناديهم المفضل".

"خلف فريقهم دائما يشجعون ويهتفون. هذا يجعل أي مدرب يتمنى التدريب في مصر".

"فتلك الجماهير تعطي أي مدرب دفعة قوية من أجل تقديم كل ما لديه لأسعادهم".

أورلاندو Vs الأهلي

"الأهلي خسر بهدف مقابل لاشيء ولدية فرصة للتأهل إلى نهائي البطولة".

"أرى إن خسارة الأهلي أمام الزمالك وضعت حملا كبيرا على لاعبي الفريق".

"ولكن هنا عامل الوقت والإرهاق لم يكن في صالح الأهلي".

"كانت مدة قصيرة جدا بين المباراتين. وبين كل المباريات في الموسم ككل بسبب الدوري والكأس والكونفدرالية وأيضا المنتخب الوطني. موسم طويل للغاية بالتأكيد تسبب في هبوط مستوى اللاعبين وزيادة الإرهاق بشدة".

"ولهذا خسر الأهلي أمام أورلاندو في الذهاب ولكنه ما زال يمتلك الفرصة في العودة".

النجم الساحلي Vs الزمالك

"الزمالك مهمته صعبة جدا جدا جدا".

"الفوز بأربعة أهداف مقابل لاشيء أمام النجم بالتأكيد أمر صعب".

"ولكن كرة القدم علمتنا بأن كل شيء وارد ولا يوجد مستحيل في الكرة".

"الزمالك يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين. مهارات عالية وجودة كبيرة ولكن هنالك عنصرا واحدا غير متوفر بالقدر اللازم وأراه سبب الهزيمة".

"عنصر الخبرة".

"الزمالك يمتلك مجموعة رائعة ولكن أغلبهم صغار في السن ولا يمتلكون خبرة كافية في البطولات الإفريقية".

"القائد حازم إمام والقائد عمر جابر كلاهما ثنائي رائع للغاية ولكن الخبرة قليلة في التعامل مع مباريات من هذا النوع".

"مباريات مثل نصف نهائي ونهائي يكون فيها عنصر الخبرة عامل مهم للغاية لتحقيق الانتصار".

نهائي الكونفدرالية

"أتمنى كل التوفيق للأهلي والزمالك للوصول إلى نهائي الكونفدرالية".

"سيكون ذلك بالرائع على الكرة المصرية".

"وفي حالة وصول الزمالك والأهلي إلى النهائي فمن الممكن أن أحضر إلى مصر لمشاهدة المباراة من المدرجات".

أختر لاعبا واحدا من الأهلي وأخر من الزمالك لتضمهم إلى فريقك؟

"هذا أمر صعب للغاية".

"إذ كنت أتولى تدريب أحد الفرق وطلبت مني اختيار لاعب واحد فقط من الزمالك ولاعب واحد فقط من الأهلي لن أفعل ذلك".

"سأختار كل لاعبي الأهلي وكل لاعبي الزمالك".

"الفريقان يمتلكان عناصر رائعة بكل تأكيد".

"ليس هما فقط. بل أيضا أندية مثل إنبي والإسماعيلي وبتروجيت والاتحاد السكندري وسموحة لديهم لاعبين على مستوى عالي جدا".

"وقتها سيكون الاختيار على حسب المركز الذي احتاج لدعمه في فريقي".