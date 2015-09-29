أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صاحب هدف النجم الصاروخي يكشف لـ في الجول .. كيف سجل في الشناوي

Google+ Print
صاحب هدف النجم الصاروخي يكشف لـ في الجول .. كيف سجل في الشناوي صاحب هدف النجم الصاروخي يكشف لـ في الجول .. كيف سجل في الشناوي

تسديدة غير متوقعة من مروان تاج جناح النجم الساحلي من وضع الثبات انتهت بصاروخ رائع في شباك أحمد الشناوي حارس الزمالك. اللاعب المميز يحكي كيف سجل هدفه لـFilGoal.com.

مروان تاج الذي يلعب في مركزي الظهير والجناح الأيسر، سجل هدفين للنجم ضمن الفوز الكبير على الزمالك 5-1 في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

الهدف كان مبهرا بسبب وضعية تاج وقت التسديد، فلاعب النجم سدد بيسراه الكرة على الطائر من خارج منطقة الجزاء وقدمه الأخرى ثابتة على الأرض. الكرة خرجت بشكل يبدو ضعيفا ولكنها في النهاية سكنت شباك الزمالك بشكل جميل.

وكل ما يلي على لسان صاحب الهدف الصاروخي ..

"أنا مميز في التسديد من مسافات بعيدة. أتدرب على ذلك بشكل دائم".

"اتخذت قرار التسديد فور خروج الكرة من قدم زميلي بغداد بونجاح، فهو هيأ لي الكرة ولم انتظر طويلا لأن مدافع الزمالك كان يضغط علي لقطع الكرة".

"كنت أسدد ولا أشتت الكرة. كنت أريدها أن تذهب إلى المرمى، ولكن لتسكن الشباك؟ لأكون صادقا معك لم أتوقع أن تنتهي بهدف جميل كما حدث".

"الكرة خرجت من قدمي بشكل يوحي أنها ضعيفة وستذهب سهلة في يد حارس الزمالك، ولكن الحقيقة أنني لعبتها بطريقتي لتزيد سرعتها وقوتها في الهواء. وبتوفيق من الله سكنت الشباك".

"بصراحة، لست معتادا أن أسجل بهذه الطريقة كثيرا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع