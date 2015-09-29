لماذا يتحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي باستمرار عن أرسين فينجر. بمناسبة وبدون وفي كل مؤتمر صحفي لفريقه تقريبا؟ هناك نظرية يتبناها ايان رايت أحد أيقونات نادي أرسنال.

مورينيو منذ اسبوع قال ردا على سؤال حول هل يشعر بالضغط: "أنا أشعر بالضغط طبعا. أنا وكل ومدرب في الدوري الإنجليزي باستثناء رجل واحد يخسر كثيرا ويظل ملكا رغم أنه لا يفوز بأي بطولة".

جاء هذا التلميح من مورينيو عن فينجر بحسب ما فسرته الصحافة البريطانية بعد اسبوع من حديث أخر للبرتغالي عن الفرنسي قال فيه: "إنه معتاد على الامتعاض. مرة واحدة فقط كان راضيا عن التحكيم حين فاز أرسنال، غير ذلك هو دوما يصدر هذا الصوت المستاء".

حسنا لماذا كل هذا الهجوم من مورينيو على فينجر؟

يقول أيان رايت: "لأن مورينيو مهووس بأرسين فينجر".

وأوضح "في رأيي مورينيو غاضب لأنه يتعرض لهجوم وانتقاد أكثر مما يتعرض له فينجر رغم أنه هو الناجح في رأيه وفينجر الفاشل".

وتابع "بالتأكيد يقول مورينيو لنفسه لماذا يهاجموني ولا يهاجمون فينجر رغم أني أفوز وهو يخسر".

وأتم عبر صحيفة ذا صن "هذا غريب من مورينيو الذي في رأيي عليه أن يحتفي بألقابه ويهتم بها أكثر من التحدث عن شخص أخر".