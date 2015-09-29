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«الأوبرا» تطرح تذاكر حفلات عمر خيرت غدا

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«الأوبرا» تطرح تذاكر حفلات عمر خيرت غدا «الأوبرا» تطرح تذاكر حفلات عمر خيرت غدا

تطرح دار الأوبرا فى التاسعه صباح غدا الأربعاء 30سبتمبر تذاكرحفلى الموسيقارعمر خيرت،المقرر إقامتهما بالمسرح الكبير فى الثامنة مساء  أيام الخميس والجمعه 1،2أكتوبر.

خيرت يقدم  مجموعة من أسهر مؤلفاته ،بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة،ومنها. مقطوعات “ضمير أبلة حكمت – ليلة القبض على فاطمة – وجه القمر”، بالإضافة إلى 100 سنة سينما، غوايش، اللقاء الثانى، حنين، هويد الليل، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زى الهوا، امرأة عصرية، خلى بالك من عقلك وعارفة”،”إعدام ميت” ،”الحب أيضا يموت،” و”أوبريت تل العمارنة”

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