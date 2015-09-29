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وزير الصحة يطالب بإنهاء المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بنى سويف خلال 10 أيام

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وزير الصحة يطالب بإنهاء المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بنى سويف خلال 10 أيام وزير الصحة يطالب بإنهاء المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بنى سويف خلال 10 أيام
طالب الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، مسئولى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير مستشفى بنى سويف العام خلال 10 أيام، واعدًا بزيارة المستشفى بعد المدة التى حددها للتأكد من التشغيل.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمحافظة، حيث تفقد أعمال التطوير التى تنفذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وزيارته مستشفى فرع التأمين الصحى، يرافقه المحافظ المستشار محمد سليم.

ووعد الوزير بتوفير أطباء لأقسام "المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، وجراحة القلب" من مستشفى عين شمس إلى المستشفى العام بنى سويف، على أن تتولى الوزارة توفير كل مطالبهم.

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