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خبير سياسي إماراتي: "الإخوان" يدمرون علاقتنا بمصر.. ولا يعني شعبنا كلام رجل "عريان"

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خبير سياسي إماراتي: "الإخوان" يدمرون علاقتنا بمصر.. ولا يعني شعبنا كلام رجل "عريان" خبير سياسي إماراتي: "الإخوان" يدمرون علاقتنا بمصر.. ولا يعني شعبنا كلام رجل "عريان"

كتب : سهيلة حامد منذ 25 دقيقة

أكد سالم حميد رئيس مركز المزماة للدراسات السياسية بالإمارات، أن تصريحات الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، اليوم، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والشؤون العربية والخارجية بمجلس الشورى للاستماع إلى أهالي المعتقلين المصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، قوبلت باستهجان شديد، من قبل الشعب الإماراتي، حيث قالت الجهات الإماراتية، "ماتاخدوش بكلامه لأنه واحد عريان".

كما أعرب حميد، في مداخلة هاتفية من دبي، مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" مع الإعلامية لميس الحديدي، عن استيائه من هذه التصريحات ومما يحدث في ، ومن حكم الإخوان على مصر، متسائلًا "ماذا قدم الإخوان خلال سنة كاملة من حكمهم؟".

وأضاف حربنا ليست مع مصر أو الشعب المصري من الأساس، وعلاقتنا وثيقة بين الدولتين، لكن الإخوان هم من يقومون بتدمير هذه العلاقات.

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