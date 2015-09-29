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19 يناير.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الإسكندرية

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19 يناير.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الإسكندرية 19 يناير.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الإسكندرية
استعرض مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم، برئاسة الدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة، خطة الفصل الدراسى الأول، حيث تنتهى الدراسة بالفصل الدراسى الأول فى 17 يناير 2016، لتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 19 يناير 2016، وتبدأ إجازة نصف العام من 30 يناير 2016 حتى 11 فبراير 2016.

وأكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات الالتزام بضوابط استعدادات العام الجامعى الجديد واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والأمنية اللازمة والتنسيق مع الأمن الإدارى والالتزام بإجراءات التأمين على البوابات وتشغيل الكاميرات، كما أشار رئيس الجامعة إلى استمرار شركة فالكون فى تأمين كليات المجمع النظرى بالجامعة لحين إنهاء إجراءات البت فى المناقصة الخاصة بتأمين المجمع وذلك مع بداية شهر أكتوبر القادم .

ووافق المجلس على اتفاقية تعديل بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الاسكندرية بشأن استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تطوير أنظمة العمل بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

كما وافق المجلس على تنظيم مجموعة من اللقاءات مع الطلاب بالكليات والمدن الجامعية لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان، ووافق المجلس على ترقية 15 عضو هيئة تدريس 7 إلى وظيفة أستاذ و8 إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين 19 مدرس ومنح 51 درجة دكتوراه و190 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة .
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