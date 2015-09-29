محافظ كفر الشيخ يصرف 29 ألف جنيه لعلاج عدد من الحالات الإنسانية

أكد المهندس مجدى عطا الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، أن الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، استجاب لعدد من المطالب الإنسانية لعلاج عدد من الحالات الإنسانية على نفقة المحافظة ضمن اللقاءات الأسبوعية التى تعقد لمساعدة تلك الحالبات وعلاجها.

وأضاف أن المحافظ وافق على صرف 11.800جنيه من صندوق الرعاية لعلاج "أ.م.ع"، المقيمة بقرية العمدان مركز الرياض، التى تلتمس استكمال العلاج الإشعاعى بمركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بكفر الشيخ، ووافق على طلب "أ.أ.س"، والمقيم برزقة الشناوى مركز كفر الشيخ، والذى يلتمس فيه الموافقة على عمل أشعة رنين مغناطيسى على المخ.

كما قرر صرف مبلغ 11.800 جنيه من صندوق الرعاية بشيك لـ"أ.م.ع .أ"، المقيمة بسيدى سالم، والتى تلتمس الموافقة على استكمال العلاج الإشعاعى بمركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بكفر الشيخ أيضًا.

>كما وافق على استكمال علاج "س.ع.ح.أ" بمبلغ 5800 جنيه من صندوق الرعاية بشيك باسم المستشفى ووافق على صرف 400 جنيه لكل من "س.أ.ى" المقيمة بكفر المنشى بكفر الشيخ والتى تلتمس فيه الموافقة على علاجها من مرض الكبد وعلاج "ح.أ.أ" من الفشل الكلوى.