أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير الرى يتفقد مشروع قرية الأمل بمنطقة شرق قناة السويس

Google+ Print
بالصور.. وزير الرى يتفقد مشروع قرية الأمل بمنطقة شرق قناة السويس بالصور.. وزير الرى يتفقد مشروع قرية الأمل بمنطقة شرق قناة السويس
تفقد الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء كامل الوزير رئيس أركان هيئة عمليات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، مشروع قرية الأمل بمنطقة شرق البحيرات، والبالغ زمامها 4 آلاف فدان على ترعة التوسع.

وتفقد وزير الرى وحدات المحطات 1، 2، 3 بتكلفة 4 ملايين جنيه علاوة على تفقد فروع الرى من فرع 5 من ترعة التوسع والمغذية لقرية الأمل، والاطمئنان على حالة وتصرفات المياه بالمناسيب الكافية، ومشروع الصوب الزراعية المقرر زراعتها ضمن المرحلة الأولى لقرية الأمل بمساحة 300 فدان بإجمالى 514 صوبة زراعية تقوم على استخدام طرق الرى بالتنقيط لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه واستثمارها فى خدمة منظومة الاستزراع بالمنطقة.

وأكد وزير الرى أن الوزارة قامت بإجراء أعمال التطهيرات اللازمة لامتداد ترعة التوسع فى الحبس الذى يخدم قرية الأمل، لضمان وصول المياه للمساحة المقرر ريها، كما تم الانتهاء من تركيب وحدات الطوارئ بكل مشتملاتها على مواقع متعددة على ترعة التوسع لضمان تدفق المياه فى التوقيتات التى تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365