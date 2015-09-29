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ضبط سائق جرار زراعى لإلقائه مخلفات الحفر والبناء بالطريق الدائرى فى الفيوم

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تمكن فريق العمل الميدانى المكلف بمتابعة أعمال النظافة بالطريق الدائرى حول مدينة الفيوم، برئاسة حسن أبو حامد، من ضبط جرار زراعى وعدد من السيارات الصغيرة التى تقوم بإلقاء مخلفات الحفر والبناء بالطريق الدائرى عند مفارق قرية العدوة.

وتمكن الفريق من ضبط جرار زراعى بدون لوحات قيادة محمد حمدى عبد البارى مقيم بناحية مطرطارس بسنورس، بعد أن لوحظ وجود كميات من مخلفات الحفر والبناء عند مفارق قرية العدوة مركز الفيوم دون معرفة مصدرها، فتم مراقبة الموقع، وبعد 4 أيام نجحت حملة من ضبط أحد الجرارات التى تقوم بإلقاء المخلفات، وعلى الفور تم استدعاء الشرطة وتحرير محضر بالمخالفة، كما تم التحفظ على الجرار لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم قد أصدر قراراً حمل رقم 190 لسنة 2015 بتشكيل فريق عمل ميدانى لمتابعة أعمال النظافة بالطريق الدائرى حول مدينة الفيوم، وقراراً برقم 107 لسنة 2015 بشأن توقيع غرامات فورية ضد سائقى السيارات والجرارات الزراعية التى تقوم بإلقاء أى نوع من مخلفات المبانى أو الردم أو غيرها على جانبى الطرق أو فى الأماكن غير المخصصة لذلك داخل نطاق المحافظة.

وشدد محافظ الفيوم أنه لا تهاون مع المتعدين وسيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، ولن يتم الإفراج عن المعدات أو المركبات التى يتم ضبطها، إلا بعد سداد الغرامات المقررة بواقع 1000جنيه لسيارة النقل الثقيل أو الجرار الزراعى، و500 جنيه للسيارة النصف أو الربع نقل، وتوجيه المبالغ المحصلة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وذلك فى إطار الحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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