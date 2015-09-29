«العليا للإنتخابات» :2573 مرشح فردي و4 قوائم في المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسةالمستشار أيمن عباس، أن عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات فى المرحلة الأولى بلغ 2573 مرشحا على النظام الفردى ، وأضافت اللجنة العليا خلال بيان اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة للقوائم التى ستخوض الانتخابات بلغت 4 قوائم فى قطاع غرب الدلتا وهى حزب النور، فى حب مصر، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، فرسان مصر .

وفى قطاع الصعيد قائمة كتلة الصحوة الوطنية المستقلة، قائمة فى حب مصر، بينما تستكمل قائمتى نداء مصر، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، بعض الملفات تنفيذا للحكم الصادر لكل منهما من محكمة القضاء الإدارى

وأعلنت اللجنة العليا أن الدعاية الانتخابية ستبدأ اعتبارا من اليوم وذلك لمحافظات المرحلة الأولى فقط، وتنتهى ظهر ظهر يوم 16 أكتوبر 2015 .