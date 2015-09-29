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مصر تطالب أمريكا بالقبض على الإخوان المتهمين بالتعدي علي الوفد الإعلامى في نيويورك

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مصر تطالب أمريكا بالقبض على الإخوان المتهمين بالتعدي علي الوفد الإعلامى في نيويورك مصر تطالب أمريكا بالقبض على الإخوان المتهمين بالتعدي علي الوفد الإعلامى في نيويورك

29 سبتمبر 2015 | 3:58 مساءً

أرشيفية

بعثت القنصلية العامة المصرية في نيويورك بمذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لإلقاء القبض على العناصر الاخوانية التي قامت بالاعتداء على عدد من أعضاء الوفد الاعلامى المصري المرافق  الرئيس أثناء زيارته إلى نيويورك، والذين تم الاعتداء عليهم من جانب عناصر جماعة الإخوان أثناء مشاركتهم في تظاهرة أمام مقر إقامة السيد الرئيس بنيويورك.
> وقد تضمنت المذكرة شرح ملابسات الحادث ومكان وقوعه، مع شرح كافة الانتهاكات التي قام بها متظاهرو الجماعة في مخالفة لقوانين تنظيم المظاهرات السلمية فى الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعتداء اللفظي والجسدي والتحريض ضد أعضاء الوفد الاعلامى، مع المطالبة بإلقاء القبض على من قاموا بتلك الاعتداءات، وتوفير الحماية لأعضاء الوفد المصري، وإلغاء تصاريح التظاهر الممنوحة لأعضاء تنظيم الإخوان الارهابى نتيجة تحولها إلى مظاهرات عنيفة.
> وتجدر الإشارة إلى أن القنصلية العامة المصرية في نيويورك قد أرفقت بالمذكرة مقاطع مصورة توثق عملية الاعتداء.

 

2015-09-29

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