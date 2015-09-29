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صدقي صبحي يستقبل وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجنوب السودان

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صدقي صبحي يستقبل وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجنوب السودان صدقي صبحي يستقبل وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجنوب السودان

استقبل الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق كول مانيانج وزير الدفاع وشؤون قدامى المحاربين بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له، الذى يزور  حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، و أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لجمهورية جنوب السودان .

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية ، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين خاصة فى مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتنموية فى العديد من المجالات .

وأكد القائد العام على عمق الراوبط التاريخية والقواسم المشتركة التى تجمع شعوب وادى النيل، التى ترتبط بوحدة المستقبل والمصير ، مشيراً إلى أهمية التعاون والعمل المشترك على نحو يلبى المصالح المشتركة لكافة شعوب القارة الأفريقية وتطلعاتها نحو الأمن والإستقرار والتنمية.

من جانبه أشاد مانيانج بالجهود والمواقف المصرية الداعمة لجمهورية جنوب السودان ، مؤكداً حرص بلادة على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر لما تمثله من دور ريادى على المستويين الإقليمى والدولى فى التصدى للتحديات المشتركة التى تواجه دول القارة الأفريقية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأعضاء الوفد المرافق وسفير جنوب السودان بالقاهرة .

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