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النيابة تأمر بتشريح جثة عجوز مجهولة عثر عليها بكورنيش النيل فى حلوان

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النيابة تأمر بتشريح جثة عجوز مجهولة عثر عليها بكورنيش النيل فى حلوان النيابة تأمر بتشريح جثة عجوز مجهولة عثر عليها بكورنيش النيل فى حلوان
أمر محمد طارق وكيل أول نيابة حلوان، بتشريح جثة مجهولة لعجوز عثر عليها بطريق الكورنيش، كما أمر بإجراء التحريات وفحص بلاغات المتغيبين للتوصل لهوية المجنى عليه.

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه لم يتم العثور بحوزته على بطاقة شخصية أو أى أوراق تدل على هويته وأن الأهالى عثروا على جثته ملقاة بطريق الكورنيش.

كان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بطريق كورنيش النيل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وعثر على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره يرتدى ملابسه كاملة، إلا أنه لم يتم العثور بحوزته على أى أوراق تثبت شخصيته.

تم إخطار اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وجار تكثيف التحريات للتوصل لهوية المجنى عليه وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365