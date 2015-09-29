أمن الجيزة يشن حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بالبدرشين

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة أمنية موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بنطاق مركز شرطة البدرشين شارك فيها، مأمور وضباط مباحث القسم بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية.

أسفرت الحملات عن تنفيذ قرارات الإزالة التالية، تعديات بالردم بنهر النيل بمساحة 10 أمتار، غرفة 3 أمتار، كافتيريا خشبى بمساحة 10 أمتار، كافتيريا 5 أمتار، غرفة من الطوب الأحمر وسقف خشبى بمساحة 3 م × 3 م – مبنى مكون من طابقين بمساحة 600 م.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات التى باشرت التحقيقات.

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