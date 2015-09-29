القبض على عامل بحوزته 6730 قرصا مخدرا و17 ألف جنيه حصيلة البيع بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة، من ضبط 6730 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع .

حيث وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة مفادها قيام محمد ب م ا 30 عاما عامل ويقيم بناحية العوامية دائرة المركز بالاتجار فى الأقراص المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبحيازته عدد "6730 " أقراص مخدرة متنوعة منها 6000 قرص تامول و "140" قرص اموترل و "100" قرص باركينول و "480" قرص أبتريل ومبلغ مالى وقدره "17240" جنيهاً وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وقد كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها ومناقشة المتهم وصولاً لمصدر تلك المضبوطات .

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2093 إدارى مركز ساقلتة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

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