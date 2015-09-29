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النيابة تحقق فى إهمال مدرسة بالفسطاط لعدم وجود مقاعد للطلبة بداخلها

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النيابة تحقق فى إهمال مدرسة بالفسطاط لعدم وجود مقاعد للطلبة بداخلها النيابة تحقق فى إهمال مدرسة بالفسطاط لعدم وجود مقاعد للطلبة بداخلها
يباشر المستشار تامر العربى رئيس نيابة القديمة التحقيق فى البلاغ المقدم من مجموعة من أولياء أمور طلاب مدرسة بالفسطاط ضد كل من مدير الإدارة التعليمية والتعليم الابتدائى ومديرة المدرسة، فى واقعة اتهامهم بالتقصير والإهمال فى أداء عملهم.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية للغات بأرض الجمعية بمدينة الفسطاط، يفيد بأنهم فوجئوا فى اليوم الدراسى الأول من العام الجديد بعدم وجود مسئول عن المدرسة لترتيب أوضاع الطلاب، بالإضافة لعدم وجود أى مدرس فى أى تخصص.

وأضاف أولياء الأمور فى بلاغهم الذى حمل رقم 6689 إدارى مصر القديمة، بأنهم اكتشفوا أيضا عدم وجود مقاعد مخصصة لأبنائهم من طلبة المرحلة الابتدائية تتناسب مع أعمارهم، ولا يوجد أى مصدر أمن للحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب، مشيرين بأن السكرتيرة أفادتهم بأن هذا الأمر هو المتاح.

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مصر 365

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