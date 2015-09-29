ضبط تشكيل عصابى بحوزته كيلو هيروين بقسم أول طنطا

تمكن النقيب محمود عبد الجواد معاون مباحث قسم أول طنطا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين وربة منزل تخصصوا فى تجارة المواد المخدرة، وبحوزتهم كيلو هيروين، أثناء استقلالهم سيارة ملاكى بدائرة القسم.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن النقيب محمود عبد الجواد معاون مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط كل من "منى.ف.ع.ح" 21 سنة ربة منزل - مقيمة بمنطقة كفره السجن – دائرة القسم، "محمد.ع.م.ش" 19 سنة عاطل، "محمد.ع.ح.س" 21 سنة عاطل، مقيمان بمنطقة سيجر – دائرة القسم، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المواد المخدرة أثناء استقلالهم السيارة رقم 7862 ع ب ص ماركة فيات 124 – بيضاء اللون وبحوزتهم (36) كيس كبير الحجم لمخدر الهيروين، و(80) تذكرة من مخدر الهيروين تزن كيلو جراما ومبلغ 2000 جنيه، تحرر المحضر 19773 جنايات قسم أول طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.