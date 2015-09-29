محافظ أسيوط يتفقد سير العملية التعليمية ويشدد على تكثيف أعمال النظافة

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس مع الاهتمام بنظافة دورات المياه وتشجير الأفنية والمساحات الفراغ داخل المدارس ومن حولها، موجها تعليمات لرؤساء الأحياء والمراكز بضرورة إزالة الإشغالات حول المدارس لمنع إعاقة التلاميذ والطلاب عن وصولهم لمدارسهم.

وأكد خلال جولته التفقدية لمدرسة الوليدية الثانوية بنات للاطمئنان على بداية العام الدراسى على ضرورة غرس روح الانتماء وحب الوطن واحترام وتقدير المدرسين لدى الطلاب والتلاميذ ووجه بسرعة الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، وأكد على أهمية انتظام التلاميذ وقيام مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لحسن سير انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وتفقد خلال زيارته للمدرسة الفصول ومعامل الحاسب الآلى ومعامل العلوم ودورات المياه، وشدد على ضرورة وجود وسائل الأمان والسلامة ولاحظ عدم وجود خراطيم الحريق فى الأماكن المخصصة لها ووجود بعض المخالفات بالمدرسة تقرر تلافيها من قبل التربية والتعليم.

كما تفقد المحافظ مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية والوليدية الابتدائية المشتركة وأصدر تعليمات لرئيس حى شرق مدينة أسيوط بسرعة مراجعة الاشتراطات الهندسية للمبانى المحيطة بالمدرسة لضمان عدم وجود خطر على التلاميذ.

ومن ناحيته، قال عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط إن أعمال الصيانة فى غالبية مدارس المحافظة البالغ عددها 2142 مدرسة قد انتهت، وأكد على انتظام الطلاب والتلاميذ فى الدراسة وعددهم يقارب 950 ألف طالب، وأشار إلى أنه تم توزيع الكتب الدراسية على التلاميذ بنسب تجاوز 90% لكل المستويات، لافتا إلى أنه لا يوجد ربط بين المصروفات وصرف الكتب الدراسية.



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