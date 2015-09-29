لجنة من "صحة الفيوم" للتحقيق فى واقعة ضبط موظف يتقاضى رشوة لتسجيل المواليد

أكد الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه قام بتشكيل لجنة من الشئون المالية والقانونية من المديرية وإدارة البندر للتحقيق فى اتهام موظف بتقاضى رشوة من المواطنين لتسجيل المواليد بالمركز الطبى الحضرى بمدينة الفيوم.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة بعدما ورد معلومات تفيد بتقاضى أحد الموظفين بمكتب الصحة فى أحد المراكز الطبية التابعة لإدارة البندر 50 جنيها على الشهادة، وتم ضبط الموظف والمبلغ المالى الموجود بحوزته، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وقررت حبس الموظف 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الواقعة .

كان تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس قسم مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الفيوم، بورود بلاغ من كل من (أحمد محمد.ع.م)، مفتش صحة بالإدارة الصحية ببندر الفيوم، و(أحمد سيد.إ)، مراقب أول بالإدارة الصحية ببندر الفيوم، بضبطهما (م.م)، كاتب صحة بالمركز الطبى الحضرى بالحادقة، أثناء طلبه مبالغ مالية من المواطنين، مقابل إنهاء مصالحهم فى تسجيل المواليد، واستخراج الشهادات الصحية.

وانتقلت قوة من مباحث الأموال العامة، إلى المركز الطبى، والتقت بهما، حيث أقرا أنهما ضبطا مبلغا ماليا قدره 910 جنيهات، داخل مكتب المتهم، بعد تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، لتسهيل تسجيل المواليد، واستخراج الشهادات الصحية، وذلك بعد تفتيشهما على أعمال المركز الطبى، وتحرر محضر بالواقعة، رقم 9365 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة الفيوم، وأحيل المتهم إلى نيابة بندر الفيوم، لتتولى التحقيق.