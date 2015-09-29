إزالة 58 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بثلاثة مراكز بسوهاج

انتهت مديرية أمن سوهاج، اليوم، من تأمين تنفيذ 58 قرار إزالة إدارى تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بمراكز طما والبلينا ومركز سوهاج، صرح بذلك اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

وأشار إلى أنه فى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة، وتأكيداً لسيادة القانون، بإشراف اللواء مساعد المدير لقطاع الشمال واللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب واللواء مساعد المدير للمنطقة المركزية، تم تأمين تنفيذ عدد 58 قرارا إداريا بدائرة المديرية.

وفى مركز شرطة طما تم تأمين إزالة عدد 38 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3455 إدارى المركز.

وفى مركز شرطة سوهاج تم تأمين إزالة عدد 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وتم تأمين إزالة عدد "4" حالة تعدى على أملاك الدولة، وتم تأمين تنفيذ قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج رقم 39 لسنة 2015 بإزالة سور داخل مقابر المسلمين بناحية أولاد عزاز دائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6010 إدارى المركز.

وفى مركز شرطة البلينا تم تأمين إزالة عدد 4 حالة تعد على الأراضى الزراعية، تم تأمين مديرية المساحة أثناء إجراء فصل حد فى واقعة المحضر رقم 3112 إدارى المركز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5485 إدارى المركز.

وأكد أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بدائرة المحافظة.