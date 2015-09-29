إحالة معلمة للتحقيق لتعديها على طالبة بالضرب بأسيوط

شهدت جميع مدارس أسيوط بمختلف مراحلها انتظامًا للدراسة بها دون وقوع ثمة مشاكل تعطل سير العملية التعليمية بالمحافظة.

ومن جانبه، تفقد عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عددًا من مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وانتهاء أعمال الصيانة بها، ومن بين هذه المدارس "مدرسة إسماعيل القبانى الإعدادية للبنين، ومدرسة أسيوط الثانوية الصناعية للبنات".

جاء ذلك عقب الجولة التفقدية التى رافق خلالها المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، صباح اليوم، زار خلالها مدارس منطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

وأمر أبو شامة خلال تفقده لمدرسة إسماعيل القبانى الإعدادية للبنين بتوفير مقاعد لمعمل العلوم بها، مشددا على ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب قبل نهاية الأسبوع الجارى.

ومن جانب آخر، أحال وكيل الوزارة "ن.ع "مدرسة دراسات بمدرسة علوان الابتدائية التابعة لإدارة أسيوط التعليمية للتحقيق، وتشكيل لجنة من الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق عاجل فى شكوى تقدم بها ولى أمر الطالبة "م.و.ج"، وذلك لتعديها بالضرب المبرح على نجلته الطالبة بالصف الثالث الابتدائى بالمدرسة، مما تسبب فى تورم باليدين.

كما التقى وكيل الوزارة بولى أمر الطالبة، وأكد له على أنه لن يسمح لأى مدرس بالتعدى على طالب، أو العكس، مؤكدًا على تقديره لدور المدرس والطالب على السواء.

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