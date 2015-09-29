"الرضوانية" تعلن دعمها لقائمة "فى حب مصر" بالصعيد فى مؤتمر حاشد

أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى مقرر قائمة "فى حب مصر " بالصعيد، أن وفد القائمة بحضور كل من اللواء سامح سيف اليزل، وأسامة هيكل، واللواء سعد الجمال، ولفيف من المرشحين التقوا الشيخ زين العابدين رضوان ومئات من المترددين على الساحة الرضوانية.

وقال بكرى، إن الرضوانية أعلنوا تأييدهم ودعمهم للقائمة، لافتا إلى أنه تم تنظيم مؤتمر، أكد خلاله ضرورة حب الأوطان، والوقوف صفا واحدا دفاعا عن مصر فى هذه الظروف، ومواجهة التحديات المفروضة على البلاد، كما أنه لابد من تكوين إرادة شعبية تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى موقفه.

وأوضح بكرى أن الوفد توجه بعد ذلك إلى قنا، للمشاركة فى المؤتمر الشعبى المنظم مساء اليوم.

من جانبه شدد اللواء سعد الجمال أن مصر تواجه خطر الإرهاب وتعمد الإساءة لدين الإسلام لحساب السياسة.