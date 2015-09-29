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فتحي مبروك يفسر لماذا لا يشارك صالح جمعة.. ويؤكد: أنا أدرى بفريقي

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فتحي مبروك يفسر لماذا لا يشارك صالح جمعة.. ويؤكد: أنا أدرى بفريقي فتحي مبروك يفسر لماذا لا يشارك صالح جمعة.. ويؤكد: أنا أدرى بفريقي

لماذا لا يلعب صالح جمعة رغم جاهزيته وفي ظل غياب حسام غالي؟ هذا سؤال ردده المحللون كثيرا خلال خسارة الأهلي أمام الزمالك ثم أورلاندو بايرتس. فما رأي فتحي مبروك المدير الفني للشياطين الحمر نفسه؟

يجيب مبروك "أولا مشكارة اللاعبين من عدمها وجهة نظر فنية. أنا أدرى بفريقي".

وتابع "أنا من يحدد متى يلعب صالح جمعة أو لا. هذه الأمور اختصاصي دون سواي".

وأضاف "لو كل مدير فني انتبه فقط لكلام المحللين لضاعت كل الفرق. أنا لا أسمع لكلام أحد، أطبق فقط رؤيتي الفنية".

السبب

وفسر مبروك "في مباراتي الأهلي الأخيرتين كان الفريق يحتاج لصلابة دفاعية أكبر".

وأوضح "صالح جمعة يتميز في الشق الهجومي. لكن أحمد فتحي وحسام عاشور أقوى دفاعيا وهو ما كان الفريق بحاجة إليه".

وكان الأهلي قد خسر أمام الزمالك 2-0 في نهائي كأس وسقط 1-0 أمام أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي أمام أورلاندو في السويس يوم الأحد، ثم يلتقي الزمالك في منتصف اكتوبر على شرف كأس السوبر.

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