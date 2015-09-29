شطة: الكاف قد يجبر مصر على حضور الجماهير.. لكن مصر حالة خاصة

هل يصر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على حضور جماهير لنصف نهائي الكونفدرالية عكس رغبة الأمن المصري؟ ولماذا لم يحدث ذلك في السنوات السابقة؟

هذه الأسئلة يجيب عنها عبد المنعم "شطة" المدير الفني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

الجماهير ضرورية

وقال شطة عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء: "تعلمون أن الكاف يحرص في تلك الأدوار النهائية من بطولاته على الصورة النموذجية".

وتابع "الكاف يشترط أفضل الكاميرات HD لتصوير المباريات، وأشياء أخرى كثيرة. فمابالكم بحضور الجماهير".

وأضاف "الجماهير مهمة جدا في حسابات الكاف لأنه تسويقيا سيتأثر الاتحاد الإفريقي بالسلب مع تكرار تلك المواقف. فمن دون حضور في المدرجات لا تستطيع بيع المنتج وهو المباريات بأفضل ثمن".

وأكمل "لهذا من الممكن أن يصر الكاف على إقامة نصف النهائي في الكونفدرالية بجمهور ويلزم مصر بذلك".

مصر حالة خاصة

لكن لماذا لم يحدث ذلك في السنوات الماضية التي شهدت أحيانا خوض الفرق المصرية لأدوار متقدمة في مسابقات القارة السمراء بدون جمهور؟

يجيب شطة "لأن مصر حالة خاصة. في السنوات الماضية كانت تمر بظروف قهرية ولهذا تم الاتفاق مع الكاف على أشياء مثل اللعب في الجونة رغم أنه ليس ملعبا مصنفا على سبيل المثال".

وأفاد "لكن حتى تؤكد أنك في ظروف استثنائية يجب أن تتواصل مع الكاف وتعرض موقفك وبناء على ذلك الخطابات تدرس وتخرج النتيجة بما لا يضر أحد".

وأتم "لكن لا يوجد نص في تلك الأمور. المخاطبات بين جميع الأطراف هي التي ستحدد الموقف".

وكان هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الإفريقي والدولي قد صرح بأن دور نصف نهائي من الكونفدرالية يجب أن يتم بحضور جماهيري.

ويأتي ذلك في ظل إصرار الأمن على أن يخوض الأهلي لقاء أورلاندو بايرتس يوم الأحد في السويس بدون حضور جماهيري، والزمالك أيضا سيلاقي النجم التونسي في القاهرة بدون مساندة من المدرجات.

ويطلب الأهلي والزمالك من الأمن السماح بعدد من الجماهير بحضور اللقاء لمؤازرة الفريقين، خاصة بعد خسارة النادي الأحمر 1-0 وسقوط فرسان القلعة البيضاء بخمسة أهداف لهدف.