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من المران - مبروك يعمل على رفع لياقة 4 لاعبين في الأهلي

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من المران - مبروك يعمل على رفع لياقة 4 لاعبين في الأهلي من المران - مبروك يعمل على رفع لياقة 4 لاعبين في الأهلي

اهتم فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بتنسيق فقرة تدريبية بدنية خاصة لرباعي الفريق الأحمر عماد متعب وأحمد عبد الظاهر ومحمد حمدي زكي ومحمد ناجي "جدو".

متعب وعبد الظاهر جلسا على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، اللقاء الذي خسره الفريق الأحمر 1-0.

وزكي لعب فقط مع الأهلي كبديل في نهائي كأس الذي انتهى بخسارة الشياطين الحمر أمام الزمالك 2-0.

ولهذا حرص مبروك على التركيز مع الرباعي لرفع لياقته البدنية والحفاظ على فرصه لمساعدة الفريق في المواعيد المقبلة.

ويستضيف الأهلي فريق أورلاندو يوم الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية بالسويس، ثم يلتقي بالزمالك على شرف السوبر المحلي.

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