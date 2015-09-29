فشل انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لليوم الثاني على التوالي

لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم لليوم الثاني على التوالي، حيث حضر 48 ممثلا عن أندية من أصل 227 عضوا.

الموعد الأول للقاء الجمعية العمومية كان أمس الاثنين، لكن النصاب لم يكتمل إذ لم يحضر سوى 36 ممثلا عن أندية من أصل 115 عضوا لن يكتمل النصاب إلا بحضورهم.

بالتالي تم تأجيل اللقاء إلى يوم الثلاثاء، ولكن لم يحضر سوى 48 ممثلا فقط.

ويجتمع غدا الأربعاء مجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل مناقشة جدول الأعمال، الذي كان سيتم مناقشته في اجتماع الجمعية العمومية.

الملفات في جدول الأعمال يأتي على رأسها الميزانية ومشاكل الأندية وقبول الأعضاء الجدد.