أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فشل انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لليوم الثاني على التوالي

Google+ Print
فشل انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لليوم الثاني على التوالي فشل انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لليوم الثاني على التوالي

لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم لليوم الثاني على التوالي، حيث حضر 48 ممثلا عن أندية من أصل 227 عضوا.

الموعد الأول للقاء الجمعية العمومية كان أمس الاثنين، لكن النصاب لم يكتمل إذ لم يحضر سوى 36 ممثلا عن أندية من أصل 115 عضوا لن يكتمل النصاب إلا بحضورهم.

بالتالي تم تأجيل اللقاء إلى يوم الثلاثاء، ولكن لم يحضر سوى 48 ممثلا فقط.

ويجتمع غدا الأربعاء مجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل مناقشة جدول الأعمال، الذي كان سيتم مناقشته في اجتماع الجمعية العمومية.

الملفات في جدول الأعمال يأتي على رأسها الميزانية ومشاكل الأندية وقبول الأعضاء الجدد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع