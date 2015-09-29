بالفيديو - حكم برازيلي يشهر مسدسه في وجه المدرب!

حكم مباراة برومادينيو وأمانتوس دي أبولا البرازيليين لم يتحمل اعتراض الفريقين على قراره فأشهر مسدسه في وجه اللاعبين!

ولم يمنعه عن إطلاق النار سوى الحكم المساعد.

جابريال مورتا حكم برازيلي لدوري الهواة وهو يعمل كضابط شرطة أيضا إذ يقول إن اصطحابه للمسدس داخل الملعب ما هو إلا "حماية لنفسه".

وفي مباراة في دوري الهواة البرازيلي فوجيء الحضور بإشهار مورتا لمسدسه وتوجيهه نحو مدرب" برومادينيو" قبل أن يمنعه الحكم المساعد من استخدامه.

الحكم البرازيلي يخضع حاليا لجلسات من العلاج النفسي بعد تلك الواقعة إذ قرر الاتحاد البرازيلي عدم إسناد أي مباراة له قبل علاجه.