أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - حكم برازيلي يشهر مسدسه في وجه المدرب!

Google+ Print
بالفيديو - حكم برازيلي يشهر مسدسه في وجه المدرب! بالفيديو - حكم برازيلي يشهر مسدسه في وجه المدرب!

حكم مباراة برومادينيو وأمانتوس دي أبولا البرازيليين لم يتحمل اعتراض الفريقين على قراره فأشهر مسدسه في وجه اللاعبين!

ولم يمنعه عن إطلاق النار سوى الحكم المساعد.

جابريال مورتا حكم برازيلي لدوري الهواة وهو يعمل كضابط شرطة أيضا إذ يقول إن اصطحابه للمسدس داخل الملعب ما هو إلا "حماية لنفسه".

وفي مباراة في دوري الهواة البرازيلي فوجيء الحضور بإشهار مورتا لمسدسه وتوجيهه نحو مدرب" برومادينيو" قبل أن يمنعه الحكم المساعد من استخدامه.

الحكم البرازيلي يخضع حاليا لجلسات من العلاج النفسي بعد تلك الواقعة إذ قرر الاتحاد البرازيلي عدم إسناد أي مباراة له قبل علاجه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه