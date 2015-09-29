أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فييرا لـ في الجول: أي مدرب يتمنى تدريب الأهلي.. ولكن

Google+ Print
فييرا لـ في الجول: أي مدرب يتمنى تدريب الأهلي.. ولكن فييرا لـ في الجول: أي مدرب يتمنى تدريب الأهلي.. ولكن

هل توجد مفاوضات بينه والنادي الأهلي لتولي تدريب الفريق؟ وفي حالة وجود ذلك هل يوافق؟ المدرب البرازيلي جورفان فييرا يُجيب لـFilGoal.com.

فييرا تألق في بداية رحلته مع التدريب في الأراضي المغربية بعد أن قضى أكثر من 8 سنوات هناك قبل أن يكتب التاريخ بقيادة منتخب العراق للتتويج بكأس آسيا.

بعدها قاد الزمالك لعام بداية من أغسطس 2012 وظهر معه الفريق الأبيض بشكل جيد جدا رغم ظروف توقف الكرة المصرية، ليرحل بعدها إلى الكويت.

وتواصل FilGoal.com مع البرازيلي فييرا ليتحدث معه في حوار مطول عن حقيقة المفاوضات مع الأهلي و4 عروض مصرية أخرى. ولماذا خسر الزمالك بالخمسة في الكونفدرالية.

سيتم نشر الحوار كاملا لاحقا.

لكن هنا يقدم FilGoal.com مجرد جزء بسيطا لحديث صريح مع فييرا.

وعن الأهلي قال فييرا لـFilGoal.com: "هو ناد عظيم وواحد من أفضل الأندية في إفريقيا".

وأضاف "بالتأكيد أي مدرب يتمنى تدريب الأهلي لأنه يعلم دائما طموح الفريق وإنجازاته وتنافسه الدائم على كافة البطولات".

ثم استدرك "ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفاوضات بيني والأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع