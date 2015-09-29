فييرا لـ في الجول: أي مدرب يتمنى تدريب الأهلي.. ولكن

هل توجد مفاوضات بينه والنادي الأهلي لتولي تدريب الفريق؟ وفي حالة وجود ذلك هل يوافق؟ المدرب البرازيلي جورفان فييرا يُجيب لـFilGoal.com.

فييرا تألق في بداية رحلته مع التدريب في الأراضي المغربية بعد أن قضى أكثر من 8 سنوات هناك قبل أن يكتب التاريخ بقيادة منتخب العراق للتتويج بكأس آسيا.

بعدها قاد الزمالك لعام بداية من أغسطس 2012 وظهر معه الفريق الأبيض بشكل جيد جدا رغم ظروف توقف الكرة المصرية، ليرحل بعدها إلى الكويت.

وتواصل FilGoal.com مع البرازيلي فييرا ليتحدث معه في حوار مطول عن حقيقة المفاوضات مع الأهلي و4 عروض مصرية أخرى. ولماذا خسر الزمالك بالخمسة في الكونفدرالية.

سيتم نشر الحوار كاملا لاحقا.

لكن هنا يقدم FilGoal.com مجرد جزء بسيطا لحديث صريح مع فييرا.

وعن الأهلي قال فييرا لـFilGoal.com: "هو ناد عظيم وواحد من أفضل الأندية في إفريقيا".

وأضاف "بالتأكيد أي مدرب يتمنى تدريب الأهلي لأنه يعلم دائما طموح الفريق وإنجازاته وتنافسه الدائم على كافة البطولات".

ثم استدرك "ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفاوضات بيني والأهلي".