بالصور..البحرية الليبية تنقذ 346 مهاجرًا غير شرعى شرق طرابلس

اعتقل خفر السواحل الليبى فى القاعدة البحرية الليبية بمدينة طرابلس مهاجرين غير شرعيين حاولوا الفرار من السواحل الليبية لأوروبا.

وكان الناطق الرسمى باسم القوات البحرية الليبية، العقيد أيوب قاسم، أعلن أن أفراد حرس السواحل التابعى لقطاع طرابلس البحرى تمكنوا من إنقاذ 346 مهاجرًا غير شرعى بينهم 89 إمراة و6 أطفال /من جنسيات أفريقية مختلفة اغلبيتهم من نيجيريا/، كانوا على ظهر ثلاثة قوارب قبالة شواطئ القره بوللى (60 كيلومترًا شرق العاصمة طرابلس).

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وقال الناطق فى تصريح اليوم، أن قاربين تم تسليمهما بقاعدة طرابلس البحرية صباح اليوم، والثالث وصل إلى ميناء طرابلس منذ قليل، لافتا إلى أنه تم إبلاغ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والهلال الاحمر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم لبلادهم.



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