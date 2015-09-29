ضبط 3 أشخاص تعدوا على لودر تابع للوحدة المحلية لمركز طما بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط 3 أشخاص تعدوا علي لودر تابع للوحدة المحلية لمركز طما أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناحية السكساكة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة طما بتأمين حملة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناحية السكساكة -دائرة المركز وعقب التنفيذ قام بعض الأشخاص بالتعرض للمعدة ” لودر ” التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما قيادة عبد الحميد محمد هريدي محروس 65 سنة سائق – ويقيم دائرة المركز والتعدي علي قائدها بالسب والشتم وكسر الزجاج الخاص بها إلا أن القوات تمكنت من السيطرة علي الموقف وضبط كل من : حسام البدري علي أحمد 30 سنة طباخ جميل البدري علي أحمد 67 سنة ربة منزل عائشة عبد العال 67 سنة ربة منزل – ويقيمون بذات الناحية، بسبب قيام الحملة بتنفيذ قرار إزالة صادر ضد الأول بإزالة كشك مقام علي أرض أملاك دولة.

كلفت إدارة البحـث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13376 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت: صرف الشاكي قائد اللودر من سرايا النيابة مؤقتًا، حجز المشكو في حقهم المذكورين بعالية بديوان المركز وعرضهم صباح باكر رفقة تحريات المباحث.

يكلف المهندس الفني بوحدة المرور بفحص اللودر محل الواقعة لبيان ما به من تلفيات وتقدير قيمتها.