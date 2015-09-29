نائب رئيس جامعة بنها: إنشاء أقسام للغة الصينية والكورية والهندية

أعلن الدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه يجرى حاليًا إنشاء أقسام للغة الصينية والكورية والهندية بالجامعة، عقب اللقاءات التى أجراها رئيس الجامعة الدكتور على شمس الدين ونوابه مع الوفد الثقافى الكورى، برئاسة الدكتور بارك جاى يانج، مدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة.

وقد تم الاتفاق بين رئيس الجامعة وعدد من رؤساء الجامعات الصينية بملتقى جامعات طريق الحرير القديم والسفير الهندى بالقاهرة على هذا الصدد، مؤكدًا أهمية تبادل الثقافات ونشر اللغة فى إطار التبادل الثقافى ولقاء الحضارات.

جاء ذلك خلال كلمة نائب رئيس الجامعة فى حفل افتتاح الأسبوع الثقافى الكورى بجامعة بنها بحضور الدكتور خالد العيسوى، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، وعدد من المسئولين الكوريين.

وفى كلمته، أكد مدير المركز الثقافى الكورى والذى حياه طلاب الجامعة بتصفيق السباعية، وجه الشكر للطلاب على حضور اللقاء واستعرض تاريخ الحضارة الكورية وأنشطة المركز الثقافى الكورى الجنوبى الذى أنشىء عام 2014م عقب توقيع اتفاقية إنشائه مع الجانب المصرى، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصرى.

وأضاف، أنه سيتم تنظيم احتفالية بأكتوبر المقبل احتفالا بمرور عام على إنشاء المركز بالقاهرة باعتباره المركز الأول بالمنطقة العربية، وأن مصر دولة لها مكانة مهمة على المستوى الدولى، معلنًا عن أنه سيتم فتح دورات لتعليم اللغة الكورية مجانًا للمصريين.

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