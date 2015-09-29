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مشاجرات بين أولياء الأمور للتسابق على حجز المقاعد الأولى بالفصول فى الشرقية

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مشاجرات بين أولياء الأمور للتسابق على حجز المقاعد الأولى بالفصول فى الشرقية مشاجرات بين أولياء الأمور للتسابق على حجز المقاعد الأولى بالفصول فى الشرقية
تعانى عدد من مدارس محافظة الشرقية من فوضى عارمة بعد اقتحام أولياء الأمور للمدارس والجلوس بها بحجة حجز المقاعد الأولى لأبنائهم، ونشبت المشاجرات بينهم ووقعت إصابات بين الأهالى.

وقال عزت النجار أحد أولياء الأمور بمركز فاقوس، إنه لليوم الثانى على التوالى يتواجد أولياء الأمور داخل الفصول وتمنع المعلمين من القيام بدورهم التعليمى، مما يعود سلبا على التلاميذ والعملية التعليمية، لافتا إلى أن اليوم نشب عدد من المشاجرات بين أولياء الأمور بسبب أولوية التسابق لحجز المقاعد الأولى لأبنائهم.

وقال عماد الظواهرى وكيل إدارة فاقوس التعليمية، إن مشاجرة نشبت بمدرسة النهضة الحديثة 2 الابتدائية فترة مسائية بين أولياء الأمور، وأصيب عدد منهم وتم إبلاغ الشرطة وحملت الإسعاف المصابين للمستشفى.

وطالب أولياء الأمور وزير التعليم بالتدخل لضبط العملية للتعليمية بالشرقية، وايجاد آلية لمنع أولياء الأمور من المكوث بالفصول وإفساح المجال لتعليم التلاميذ.

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مصر 365