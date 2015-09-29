رئيس جامعة طنطا: التصدى بكل حسم لأى محاولات للخروج على النظام داخل الحرم

أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، أنه سيتم التصدى بكل قوة وحسم لأى محاولات الشغب أو الخروج على النظام داخل الجامعة.

جاء ذلك أثناء استكماله لجولته فى الكليات لليوم الثانى على التوالى والتى رافقه خلالها الدكتور مدثر طه أبو الخير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأت الجولة بكلية التربية، حيث تفقد رئيس الجامعة قاعات المحاضرات وأثنى على حرص الطلاب على الحضور مع بداية الدراسة، كما شهد ختام دورة إعداد المعلم التى نظمتها الكلية لأعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين بهدف إعدادهم لكيفية التعامل مع الطلاب، وتحقيق الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المختلفة فى العملية التعليمية.

وفى كلية التجارة تفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات الدور الثانى، حيث تأكد من حسن سير الامتحانات وعدم وجود أى محاولات للغش داخل اللجان، كما تابع انتظام المحاضرات بقسم نظم معلومات الأعمال الجديد (BIS).

واختتم رئيس الجامعة جولته بكلية التربية النوعية، حيث تأكد من انتظام الدراسة، وتوزيع المقررات لكل الفرق الدراسية بشعب التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والاقتصاد المنزلى، كما تفقد مبنى كلية الآداب القديمة، حيث تم تجهيز جميع قاعات المبنى للدروس العملية والنظرية لطلاب قسمى الإعلام التربوى، وتكنولوجيا التعليم، وكذا تفقد العيادات الطبية ومركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد.



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