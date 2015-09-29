أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة طنطا: التصدى بكل حسم لأى محاولات للخروج على النظام داخل الحرم

Google+ Print
رئيس جامعة طنطا: التصدى بكل حسم لأى محاولات للخروج على النظام داخل الحرم رئيس جامعة طنطا: التصدى بكل حسم لأى محاولات للخروج على النظام داخل الحرم
أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، أنه سيتم التصدى بكل قوة وحسم لأى محاولات الشغب أو الخروج على النظام داخل الجامعة.

جاء ذلك أثناء استكماله لجولته فى الكليات لليوم الثانى على التوالى والتى رافقه خلالها الدكتور مدثر طه أبو الخير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأت الجولة بكلية التربية، حيث تفقد رئيس الجامعة قاعات المحاضرات وأثنى على حرص الطلاب على الحضور مع بداية الدراسة، كما شهد ختام دورة إعداد المعلم التى نظمتها الكلية لأعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين بهدف إعدادهم لكيفية التعامل مع الطلاب، وتحقيق الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المختلفة فى العملية التعليمية.

وفى كلية التجارة تفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات الدور الثانى، حيث تأكد من حسن سير الامتحانات وعدم وجود أى محاولات للغش داخل اللجان، كما تابع انتظام المحاضرات بقسم نظم معلومات الأعمال الجديد (BIS).

واختتم رئيس الجامعة جولته بكلية التربية النوعية، حيث تأكد من انتظام الدراسة، وتوزيع المقررات لكل الفرق الدراسية بشعب التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والاقتصاد المنزلى، كما تفقد مبنى كلية الآداب القديمة، حيث تم تجهيز جميع قاعات المبنى للدروس العملية والنظرية لطلاب قسمى الإعلام التربوى، وتكنولوجيا التعليم، وكذا تفقد العيادات الطبية ومركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365