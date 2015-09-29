عبور 69 سفينة من قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طن

شهدت قناة السويس اليوم الثلاثاء، عبور 69 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات قياسية بلغت 3.8 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 36 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 33 سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 2.1 مليون طن.

وكشفت تقاريرملاحية بقناة السويس، أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الدنماركية ESTELLE MAERSK بحمولة 171 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية، أما أكبر سفينة عبرت القناة من الجنوب فهى ناقلة البترول الماليزية OVERSEAS ROSLYN بحمولة 163 ألف طن.