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أهالى قرية بالدقهلية يرفضون ذهاب أبنائهم للمدرسة بسبب أعمال الصيانة

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أهالى قرية بالدقهلية يرفضون ذهاب أبنائهم للمدرسة بسبب أعمال الصيانة أهالى قرية بالدقهلية يرفضون ذهاب أبنائهم للمدرسة بسبب أعمال الصيانة
رفض أهالى قرية ميت معاند التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، إرسال أبنائهم طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى المدرسة التى تم نقلهم إليها بالفترة المسائية، بسبب إجراءات صيانات وإصلاحات فى مدرستهم بالقرية.

ورفض أولياء الأمور إرسال الأبناء إلى مدرسة منشية منصور، والتى تبعد عن قريتهم حوالى 2 كيلو خوفا على أولادهم، نظرًا لوجود بعض الطرق الرئيسية الخطرة.

وقرر الأهالى الاستمرار فى منع أولادهم من الذهاب إلى المدرسة الجديدة، وطالبوا بفتح مدرسة قريتهم، مؤكدين وجود بعض الفصول بها والتى تصلح للعمل بها.

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مصر 365