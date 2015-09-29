زعزوع ومحمد بدر ينهيان احتجاز باخرة على متنها 40 سائحا ألمانيا بنجع حمادى

تدخل هشام زعزوع وزير السياحة، ومحافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الثلاثاء، لإنهاء احتجاز باخرة سياحية على متنها 40 سائحا ألمانيًّا بهويس مدينة نجع حمادى شمالى محافظة قنا، حيث قام موظف بالملاحة النهرية باحتجازها بدعوى انتهاء مهلة إبحارها.

كان اللواء حسنى حسين، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد، قد تلقى إخطارا من العميد أبوالحجاج كمال، مفتش مباحث السياحة والآثار، يفيد قيام موظف بالملاحة النهرية، باحتجاز الباخرة "كلاس فيجن" خلال عبورها لهويس إسنا باتجاه الشمال، فى إطار رحلة نيلية طويلة ما بين أسوان والقاهرة، وعلى متنها 40 سائحا وسائحة ألمانية، وطلب الموظف نزول السياح والتحفظ على الباخرة بدعوى انتهاء مهلة إبحارها.

وعلى الفور تدخل وزير السياحة الذى تصادف وجوده فى الأقصر، وأجرى اتصالا بوزير النقل وباللواء رضا إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، كما تدخل محافظ الأقصر لدى محافظ قنا، ونجحت اتصالات الأطراف الأربعة فى إنهاء الأزمة وإبحار الباخرة مجددا لاستكمال رحلتها السياحية.

وقال مصدر مسئول فى الأقصر، إن الباخرة جرى تصويرها تحت الماء وفحصها عبر لجنة متخصصة، وأقرت اللجنة بصلاحيتها للإبحار ومنحها محافظا أسوان والأقصر تصريحاً بالإبحار مجدداً، لكن توجيهات صدرت من رئيس هيئة النقل النهرى بوقف الباخرة وإنزال ما عليها من سياح دون الرجوع لقرار اللجنة الفنية المتخصصة التى عاينت الباخرة وأقرت بصلاحيتها للملاحة النيلية.

وكانت أزمة حادة قد نشبت بين هيئة النقل النهرى وشعبة الفنادق العائمة بغرفة الفنادق المصرية، والتى تطورت، إثر رفض هيئة النقل النهرى منح تصاريح إبحار لعدد من البواخر والفنادق العائمة، العاملة بين الأقصر وأسوان، برغم وجود تقارير رسمية تفيد صلاحية تلك البواخر والفنادق العائمة للإبحار النهرى.