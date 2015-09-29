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محافظ الغربية يدعم نادى غزل المحلة بـ100 ألف جنيه بعد صعوده للدورى الممتاز

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محافظ الغربية يدعم نادى غزل المحلة بـ100 ألف جنيه بعد صعوده للدورى الممتاز محافظ الغربية يدعم نادى غزل المحلة بـ100 ألف جنيه بعد صعوده للدورى الممتاز
قرر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، منح نادى غزل المحلة مبلغ 100 ألف جنيه، كدعم من المحافظة لفريق لفريق كرة القدم لصعوده للدورى الممتاز، وحرصا منه على تقديم الدعم المستمر للرياضة والرياضيين لتحفيزهم على مواصلة الصعود.

وأكد المحافظ أن الجميع داخل المحافظة سيقف خلف الفريق من أجل عودة فريق غزل المحلة لكرة القدم لسابق عهده بين كبار أندية الدورى.

من جانبه وجه المهندس إبراهيم بدير عبد النبى رئيس مجلس إدارة نادى غزل المحلة الشكر لمحافظ الغربية على دعمه للفريق منذ توليه لمنصب محافظ الغربية .
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