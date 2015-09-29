بالصور.. كلية التربية جامعة دمنهور تنظم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد

نظمت كلية التربية بجامعة دمنهور، اليوم الثلاثاء، حفلا لاستقبال الطلاب الجدد وعددهم 2686 طالبا وطالبة.

شارك فى الحفل الدكتور محمد السيد القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام.

وتضمن برنامج الحفل عرضا تفصيليا عن كلية التربية، وكذلك تقديم عدد من الأغانى الوطنية من أداء الطلبة الموهوبين.

ومن جانبها أوضحت الدكتور غادة عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأن الحفل تم تنظيمه بهدف عقد لقاء تعارفى بين الطلاب المستجدين وأعضاء هيئة التدريس ومسئول التواصل مع الطلاب ولتعريفهم بأقسام الكلية وكيفية التواصل لحل المشاكل التى تعترضهم على مدار العام الدراسى الجديد وللاستماع إلى أفكارهم وأرائهم.



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