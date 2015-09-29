لجنة الانتخابات بسوهاج: تنازل 3 مرشحين عن خوض الانتخابات البرلمانية

أعلن المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج، تنازل 3 من المرشحين عن خوض الانتخابات، وهم أحمد محمد إسماعيل سالم عن مركز أخميم، ومحمود محمد القرنى عن مركز سوهاج، ومحمد هريدى عن مركز طهطا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى تصريحات له، أن غدا الأربعاء هو اليوم الأخير لتقديم التنازلات والانسحاب من سباق الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تبدأ بعدها طعون المرشحين.
وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى تصريحات له، أن غدا الأربعاء هو اليوم الأخير لتقديم التنازلات والانسحاب من سباق الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تبدأ بعدها طعون المرشحين.
>