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لجنة الانتخابات بسوهاج: تنازل 3 مرشحين عن خوض الانتخابات البرلمانية

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لجنة الانتخابات بسوهاج: تنازل 3 مرشحين عن خوض الانتخابات البرلمانية لجنة الانتخابات بسوهاج: تنازل 3 مرشحين عن خوض الانتخابات البرلمانية
أعلن المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج، تنازل 3 من المرشحين عن خوض الانتخابات، وهم أحمد محمد إسماعيل سالم عن مركز أخميم، ومحمود محمد القرنى عن مركز سوهاج، ومحمد هريدى عن مركز طهطا.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى تصريحات له، أن غدا الأربعاء هو اليوم الأخير لتقديم التنازلات والانسحاب من سباق الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تبدأ بعدها طعون المرشحين.
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