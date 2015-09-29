الإمارات ضمن الدول العشرة الأولى المفضلة عالمياً للمغتربين

لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة جذابة للمغتربين من جميع أنحاء العالم بفضل مجالات أعمالها المتنوعة وموقعها المحوري في الشرق الأوسط على الرغم من تقلب الاقتصاد العالمي وانعدام الأمن في أسواق العمل.

وتميزت دولة الإمارات حسب "استبيان إتش إس بي سي العالمي لآراء المغتربين 2015" بالفرص التي تقدمها لمن يسعى لبدء مسيرته المهنية أو إنشاء عمله الخاص فيما حلت دبي في المرتبة الثانية عالميا من بين المدن المفضلة لدى رواد الأعمال المغتربين.

وشمل الاستبيان السنوي العالمي لآراء المغتربين في عامه الثامن نحو /22/ ألف مغترب من أنحاء العالم منهم ألف مغترب في دولة الإمارات بهدف تقييم مواقفهم تجاه الدول التي يقيمون فيها.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالميا من بين البلدان الأفضل للاستقرار بفضل ما تقدمه من فرص للتقدم المهني ورواتب عالية ومزايا سخية وجودة حياة أفضل.

وأوضحت دراسة "إتش إس بي سي" أن رواد الأعمال المغتربين ينجذبون إلى المراكز المالية العالمية وترى الغالبية الكبيرة منهم أن سنغافورة /87 في المائة/ ودبي / 86 في المائة/ وهونغ كونغ ولندن /85 في المائة لكل منهما / تشكل أماكن جيدة لإنشاء الأعمال وهي نسب تفوق بأشواط المتوسط العالمي الذي يبلغ /56/ في المائة .

ومن بين الأسباب الأخرى التي تستقطب المغتربين إلى هذه المدن مستوى الثقة العالية بالاقتصاد المحلي وهذا ما عبر عنه /56/ في المائة من المغتربين المقيمين في دبي فيما قال أكثر من ثلثي المغتربين /68 في المائة/ إن الإمارة توفر لهم الاستقرار السياسي أيضا.

وتعد هذه المواقف مبررة إذ أن دولة الإمارات احتلت المرتبة /22/ عالميا من أصل /189/ بلدا في مؤشر "سهولة القيام بالأعمال" الصادر عن البنك الدولي بعد أن حققت نتائج جيدة في مجال تسديد الضرائب والتداول عبر الحدود والحصول على رخص البناء وتسجيل العقارات وغيرها.

ومع أن نمو فرص التوظيف العالمية توقفت عند نسبة /1.4/ في المائة بحسب منظمة العمل الدولية فإن دولة الإمارات تبقى علامة فارقة في هذا المجال حيث يواصل المغتربون التوافد إلى الدولة سعيا وراء فرص عمل أفضل ورواتب أعلى.

ويعتبر أكثر من نصف المجيبين /53 في المائة/ أن الإمارات بلد جيد للتطور المهني مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ /41/ في المائة فيما يرى عدد كبير منهم أيضا أنها تشكل مكانا جيدا لاكتساب مهارات جديدة "47 في المائة".

وتحتل دولة الإمارات ـ علاوة على فرص التقدم المهني ـ تصنيفا عاليا من ناحية ارتفاع الأجور فقد بين الاستطلاع أن المغتربين يتقاضون أجرا متوسطه /124/ ألف دولار في السنة وهو مبلغ يفوق المتوسط العالمي نحو /20/ في المائة " 104 آلاف دولار في السنة ".